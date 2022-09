Tag der offenen Tür bei der RNV: Straßenbahndiplom zu erwerben

Einsteigen, bitte: Beim Tag der offenen Tür bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Samstag, 1. Oktober, in der Möhlstraße 27, bei dem zwischen 12 und 18 Uhr für die ganze Familie Informations- und Unterhaltungsaktionen geboten werden, können Besucherinnen und Besucher gleich auf zweierlei Art in die Fahrerkabine steigen. Unter fachkundiger Anleitung dürfen sie an diesem Tag zum einen eine

...