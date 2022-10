Stadt nutzt ehemalige Studentenwohnungen der Bundeswehr auf Franklin für Geflüchtete

Mannheim. In sieben Wohngebäude im Mannheimer Stadtteil Franklin, die zuvor als Studierenden-Wohnungen für die Bundeswehr genutzt worden waren, ziehen nach und nach geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Die Kapazität der Wohneinheiten liege bei bis zu maximal 1000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Mit Stand Ende Oktober würden bislang rund 200 Menschen dort leben. Die Wohnungen seien für diejenigen Ukrainerinnen und Ukrainer vorgesehen, die bereits seit mehreren Monaten in Mannheim gemeldet sind und bislang vorübergehend in von der Kommune getragenen Unterkünften oder Hotelzimmern versorgt waren, so die Stadt.

Nach Auszug der letzten Mieter der ehemaligen Studierenden-Wohnungen der Bundeswehr hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben diese Fläche im August an die MWS Projektentwicklungsgesellschaft übergeben. Diese hat sie zur Zwischennutzung an die Stadt vermietet, bis die Wohngebäude spätestens 2026 abgerissen werden. Dort soll künftig ein Möbelhaus entstehen. „Mit den ehemaligen Wohnheimen der Bundeswehr können wir den geflüchteten Menschen adhoc ein Zuhause anbieten“, erklärte Bürgermeister Ralf Eisenhauer laut Mitteilung vom Dienstag.

Heiz- und Energiekostenpauschale für Bürgerinnen und Bürger

In Mannheim sind aktuell laut Stadtverwaltung insgesamt rund 3600 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. Viele Mannheimer Bürgerinnen und Bürger hätten für die Unterbringung der Geflüchteten kostenlos privaten Wohnraum zur Verfügung gestellt, so die Stadt. Für den Zeitraum der Heizperiode vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023 können diese nun jeweils für zwei Monate eine Heiz- und Energiekostenpauschale in Höhe von 300 Euro pro Gastgeberhaushalt beantragen. Das Antragsformular für die Heiz- und Energiekostenpauschale sowie die Überlassungsvereinbarung finden Sie hier.