Sportparklets werden abgebaut: Mannheimer Kunststraße am Mittwoch gesperrt

Mannheim. Über Sinn oder Unsinn wurde durchaus gestritten, Fakt ist: Die Sportparklets in der Kunststraße werden am Dienstag, 29. November, abgebaut. Wie die Stadt mitteilte, werden sie anschließend in den Unteren Luisenpark transportiert. Die Kunststraße muss hierfür am Mittwoch in Höhe O 3 für den Verkehr gesperrt werden, Behinderungen gibt es laut Mitteilung auch für Fußgänger und Radfahrer. Die Umleitung über M 3 werde ausgeschildert. Am Donnerstag, 1. Dezember, soll die Straße wieder frei sein.

Die Stadt begründet den Abbau der teils heftig diskutierten – weil wenig genutzten – Fitnessgeräte an der Straße damit, dass „die aus Sicherheitsgründen notwendigen hohen Seitenwände“ als Abtrennung zur Fahrbahn „auch die Sicht auf die Geschäfte verdeckten und eine Trennwirkung in der Geschäftsstraße bewirkten“. Daher sei der vorzeitige Umzug der Parklets in den Unteren Luisenpark beschlossen worden. Vorerst sollen an ihrer Stelle Pflanzkübel in der Kunststraße aufgestellt werden. Ab Frühjahr würden diese dann durch Fahrradabstellanlagen ersetzt, wie es der Mitteilung weiter heißt. Und wer mit dem Rad fährt, sorgt ja bekanntlich auch für die eigene Fitness.