Interesse an Sport-Parklets

In der Kunststraße sind die Sport-Parklets ein ziemlicher Flop gewesen, doch andernorts stoßen sie durchaus auf Interesse. Es gebe für sie bereits rund 20 Anfragen unter anderem aus Vereinen, berichtete im Sportausschuss des Gemeinderats der städtische Fachbereichsleiter Uwe Kaliske. Fürs Erste würden die Fitnessgeräte nun im Unteren Luisenpark aufgestellt, dann prüfe man später einen Umzug an andere Standorte. Bedenken müsse man allerdings, dass die Parklets bisher nur eine TÜV-Freigabe für Sport am Straßenrand hätten. Je nachdem, wo sie künftig hinsollten, sei womöglich eine neue Sicherheitsüberprüfung nötig. In der Kunststraße waren die Geräte mangels Interesse auf teils heftige Kritik gestoßen. sma

