Sparkasse plant eine „Stadtoase“

Ein Café im Erdgeschoss an der Ecke zu C 1 ist ebenso vorgesehen wie eine Lounge oder ein Restaurant im Dachgeschoss. „Vielleicht wird es auch eine Art Kaufmannsclub, da werden wir uns noch Gedanken machen“, kündigte Stefan Kleiber an. Jedenfalls solle der Neubau der Sparkasse Rhein Neckar Nord in D 1 am Paradeplatz nicht nur eine Filiale oder ein Bürohaus, sondern „ein Ort der Begegnung“

