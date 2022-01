Putzaktion als aktives Zeichen gegen Rassismus

Anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus versammelten sich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Neckarstadt-Ost, Bezirksbeirat Sascha Brüning und der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei zu einer gemeinsamen Stolperstein-Putzaktion. Damit sollte an die NS-Opfer erinnert werden , die sich hinter den Namen auf den Steinen verbergen.

„Uns als Ortsverein und mir persönlich als Bezirksbeirat ist es wichtig, dass unser Stadtteil weiterhin so vielfältig und offen für alle Menschen bleibt“, betonte Sascha Brüning. „Unsere Aktion heute soll zeigen, dass wir uns als SPD-Ortsverein aktiv gegen Rassismus stellen und die Opfer nicht vergessen werden. Denn auch sie waren mal Nachbarn von Neckarstädtern.“

Neben Brüning und Fulst-Blei beteiligten sich weitere Mitglieder des SPD-Ortsvereins – alle ausgestattet mit Putz-Utensilien, Blumen und Kerzen. Zunächst wurde an jedem der drei Stolpersteine die persönliche Geschichte vorgetragen. So las Fulst-Blei die Geschichte von Kaplan Thaddäus Brunke vor und mahnte in seiner Ansprache, dass es auch heute wieder Strömungen gebe, die ihm große Sorgen bereiten. „Wir müssen mit offenen Augen durchs Leben gehen, und jeder und jede Einzelne sollte sich verantwortlich dafür fühlen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Während des Gedenk-Spaziergangs putzten die Teilnehmenden drei Stolpersteine. Neben dem Erinnerungsstein von Kaplan Thaddäus Brunke an der Bonifatiuskirche wurden auch der Stein von Friedrich Dürr in der Langen Rötterstraße und der von Gustav Dieter in der Mittelstraße besucht.