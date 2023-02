Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Polizeipsychologin: So belastend ist es, schießen zu müssen

Mannheimer Polizeipsychologin Anna Koch darüber, wie belastend es für Polizisten ist, auf jemanden schießen zu müssen und was es mit Beamten macht, wenn sie wie nach dem tödlichen Einsatz am Marktplatz, alle in der Kritik stehen