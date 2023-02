Polizei sucht Zeugen nach Großbrand im Mannheimer Jungbusch - Drohne im Einsatz

Mannheim. Das Kriminalkommissariats Mannheim sucht nach dem Brand der Kauffmannmühle in der Mannheimer Hafenstraße am Freitag weiter nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, begann die Untersuchung der Brandursache bereits am Tag des Geschehens.

Die Ermittlungen konzentrierten sich bislang auf das Umfeld. Derzeit werten die Ermittler Aussagen von Handwerkern aus, die am Freitag Bauarbeiten im Brandobjekt nachgingen. Eine Drohne sichert Bildmaterial aus dem Innern des Gebäudes. Nach Polizeiangaben wird in alle Richtungen ermittelt.

Polizei bittet um Hinweise zum Brandgeschehen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen.

Bei dem Großbrand am Freitag wurde die ehemalige Kaufmannsmühle in der Hafenstraße Ecke Böckstraße beinahe vollständig zerstört. In der Folge musste das mehrstöckige Gebäude aufgrund einer massiven Einsturzgefahr über Tage hinweg abgerissen werden. Aktuell laufen die Abrissarbeiten weiterhin. Der entstandene Schaden, auch an angrenzenden Gebäuden, die durch Funkenflug beschädigt wurden, ist bislang unklar.