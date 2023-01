Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rosengarten Neujahrsempfang der Stadt Mannheim zeigt aktuellen Stand der Buga

Mit mobilem Gewächshaus und Seilbahn-Kabine am Rosengarten will die Stadt Mannheim am 06. Januar die Buga präsentieren. Die Stände zeigen, wie das Gelände gerade aussieht. So läuft etwa die Seilbahn schon im Februar an