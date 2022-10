Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Zweier-Teams an Mannheimer Schulen fördern Kinder ganz gezielt

An der Vogelstangschule und an weiteren Ganztagsschulen in Mannheim sind sie im Einsatz in den Klassen: Teams aus Lehrkraft und Erzieher. Kinder werden so gezielt gefördert. Das Land möchte von den Erfahrungen profitieren.