Verkehrsversuch in der Innenstadt startet mit Eröffnungsevent - Freßgasse ab Freitag dicht

Mannheim. Nach langen Diskussionen im Gemeinderat, einer Verschiebung und vielen Vorplanungen beginnt an diesem Freitagmorgen in der Innenstadt der Verkehrsversuch. Ziel ist es, die City vom Durchgangsverkehr zu entlasten und damit attraktiver zu gestalten. Als erste von mehreren Maßnahmen wird ab 6 Uhr die Freßgasse in Höhe von Galeria (P 1/Q 1) mit einer Schranke gesperrt. Zwischen diesen beiden Quadraten sowie hinter der Breiten Straße anschließend, zwischen E 1 und F 1, wird mindestens für die nächsten zwölf Monate – so lange dauert der Verkehrsversuch – eine Fußgängerzone eingerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl der dafür notwendige Umbau noch bis 20. März dauert, soll schon am Freitag und Samstag gefeiert werden. Dafür wird die verkehrsberuhigte Zone mit Rollrasen, Pflanzen und Sitzgelegenheiten gestaltet. Es werden ein StreetArt-Kunstwerk zu sehen sein und eine Ausstellung, in der der Verkehrsversuch erklärt wird. Auf einer Bühne treten von 11 bis 18 Uhr (Samstag bis 17.30 Uhr) mehrere Talente der Popakademie auf. Für diesen Bereich gilt eine Zugangskontrolle mit 3G-Regeln. Ansonsten ist die neue Freifläche für Jedermann zugänglich.

Bis Anfang Mai sollen weitere Umbauten für den Verkehrsversuch, wie eine Fahrradstraße zwischen E 1 und E 2 sowie die Unterbrechung der Kunststraße am Paradeplatz, abgeschlossen sein.