Nach Todesfall in Berlin: Mannheimer Klimaaktivist kritisiert Medien

„Ist einem Journalisten das volle Ausmaß der Klimakrise wirklich bewusst? Ich glaube, das hätte einen Einfluss auf die Berichterstattung.“ So äußert sich der Mannheimer Klimaaktivist Raúl Semmler von der „Letzten Generation“ zur aktuellen Berichterstattung der deutschen Medien nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin. Dort sei ein spezielles Rettungsfahrzeug am Montag wegen des Staus, den die

...