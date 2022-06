„Die Kammer hat keinen Zweifel“, dass der 23-jährige Anil A. in der Nacht zum 30. Oktober 2021 einem Kumpel aus dem Knast von hinten ein Messer erst in den Rücken und dann in den Arm gerammt hat. Der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz wertet die Ergebnisse der Beweisaufnahme trotz aller Schwierigkeiten als „eindeutig“. Auch wenn die Strafkammer 1 des Mannheimer Landgerichtes von dem

...