Mannheims Etat: „Verlässlichkeit“ oder wackliges „Kartenhaus“?

Trotz Krieg, Inflation und Wirtschaftskrise will Mannheim auch 2023 vergleichsweise stark investieren, etwa in den Bau und die Sanierung von Schulen oder in die Verkehrsinfrastruktur. Das ist ein zentraler Pfeiler im Entwurf für den städtischen Haushalt 2023, den Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kämmerer Christian Specht (CDU) am Dienstag vorgestellt hatten. Dazu gehört auch, dass die

...