Mannheimer Klinikum-Beschäftigte protestieren in Stuttgart

Stuttgart/Mannheim. Rund 300 Beschäftigte des Mannheimer Klinikums haben am Donnerstag vor dem Stuttgarter Landtag Klarheit über die Zukunft ihres Hauses gefordert. Die grün-schwarze Regierung solle dem gewünschten Verbund mit der Heidelberger Universitätsmedizin endlich grünes Licht geben. Zudem müsse schnellstmöglich mit dem zentralen Großbauprojekt „Neue Mitte“ begonnen werden.

Klinikum-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes nannte es „vollkommen unverständlich“, dass die Landesregierung nach wie vor nicht final über die Verbundlösung entschieden habe. Dies sei gegenüber den zusammen rund 18 000 Beschäftigten in beiden Krankenhäusern unzumutbar. Auf Transparenten stand an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gerichtet: „Winfried, wo ist unser Weihnachtsgeschenk?“, und an Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) adressiert: „Manne, rück die Kohle raus.“

Formal handelte es sich bei der Kundgebung um eine auswärtige Betriebsversammlung. Statt der geplanten 500 Teilnehmer reisten allerdings nur etwa 300 mit acht Bussen in die Landeshauptstadt. Auch wegen kurzfristiger Krankheitsausfälle und zur Sicherstellung der Patienten-Versorgung mussten viele Beschäftigte in Mannheim bleiben. Zu Einschränkungen der medizinischen Leistungen kam es nach Angaben eines Krankenhaussprechers wegen der Veranstaltung in Stuttgart nicht.