Mannheimer Caritas öffnet Kleiderkammer und plant Benefizkonzert

Mit einem neuen Beratungsangebot, einer zusätzlichen Kleiderkammer und verlängerten Einsatzzeiten der Bahnhofsmission unterstützt der Caritasverband geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Auch ein Benefizkonzert ist geplant. Am Montag ist die deutsch-ukrainische Beratung gestartet, für die der Caritasverband einen Sozialarbeiter und Muttersprachler eingestellt hat. Roman Banevych hilft zum Beispiel beim Beantragen von Leistungen, bei der Registrierung als Flüchtling, und er vermittelt Soforthilfen. Auch die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und die Integrationsmanager beraten Geflüchtete. Anmeldung unter deutsch-ukrainische-beratung@caritas-mannheim.de und 0621/70 02 975.

Ebenfalls seit Montag ist eine neue Kleiderkammer für Geflüchtete geöffnet, in der es Bekleidung für Erwachsene und Kinder gibt. Zugangsberechtigt sind Flüchtlinge aus der Ukraine (Nachweis durch ukrainischen Pass) sowie alle Menschen im Asylverfahren mit einer Aufenthaltserlaubnis oder mit abgelehntem Asylverfahren mit einer Duldung. Organisiert wird die Kleiderkammer in der Hallesche Straße 1 auf der Vogelstang von Youngcaritas. Geöffnet ist sie montags, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr. Noch werden Ehrenamtliche gesucht, die beim Sortieren und der Kleiderausgabe helfen: 0163/759 27 95 oder 0173/725 07 84. Kleiderspenden selbst werden nicht mehr benötigt, so die Caritas.

Auch andere Kleiderkammern in katholischen Einrichtungen stehen für geflüchtete Menschen offen. Daneben konnte der Caritasverband auch mit einer Unterkunft weiterhelfen: Im Elisabeth-Lutz-Haus in der Oststadt wurde Wohnraum für zwei ukrainische Familien zur Verfügung gestellt. Weitere Unterstützungsangebote wie Sprachkurse und Freizeitaktivitäten sind in Planung, so eine Pressemitteilung.

Seit Montag hat auch die Bahnhofsmission ihre Einsatzzeiten ausgeweitet, um Geflüchtete zu unterstützten, die am Hauptbahnhof ankommen. Das Team ist jetzt täglich von 6 bis 21 Uhr vor Ort. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen Rundgänge am Bahnhof, sprechen Geflüchtete an, helfen, vermitteln und begleiten die Menschen in die Aufenthaltsräume, die die Bahn eingerichtet hat. Dafür konnten bereits neue Engagierte gewonnen werden, weitere werden allerdings gesucht: birgit.fischer@bahnhofsmission.de.

Helfen soll auch ein Benefizkonzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche in der Schwetzingerstadt. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver Richter und anderen. Es werden Spenden gesammelt, die zur Hälfte an den Caritasverband und an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft gehen. Es gilt die 3G-Regel. red/lok

Übersicht über alle Angebote: www.caritas-mannheim.de