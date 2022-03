Die Helfer

Als am 7. März zwei Frauen, vier Kinder und eine Katze vor der Wohnungstür der Familie Holzmeister in Mannheim stehen, ist alles hergerichtet. Die Betten, die Kleidung, die Hygienebeutel. „Wie in einem Hotel“, sagt Norbert Holzmeister, „so sollten sie sich auch fühlen, als Gäste.“ Die Frauen sind mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine geflohen, sie sind mit dem Auto

...