Mannheim, wie wär’s … … mit mehr kleinen Spielgeräten in der Fußgängerzone

Spielgeräte in Fußgängerzonen – sie sind gar nicht so selten. Positiv aufgefallen ist das „Mannheimer Morgen“-Leser Tobias Deutsch zum Beispiel beim Familienurlaub im hohen Norden, in Ostfriesland. „Wir sind zur Zeit in den Städten Leer und Norden unterwegs. Hier fällt uns auf, dass es in den Fußgängerzonen in regelmäßigen Abständen Spielgeräte wie Wippen oder Schaukeltiere gibt“, schrieb er der Redaktion vor Kurzem. Die Geräte würden „von den Kindern, auch unserer Tochter, dankend angenommen“, freut er sich. Und er kann sich durchaus vorstellen, dass das auch eine Bereicherung für die Mannheimer Fußgängerzone wäre. Tobias Deutsch schlägt die Idee deshalb für unsere Serie „Mannheim, wie wäre es mit etwas mehr . . .“ vor, denn: Solche Geräte „wären meines Erachtens ein toller Beitrag. Ich denke, auf den Planken und der Breiten Straße würde das bestimmt auch gut ankommen“, ist sich der „MM“-Leser sicher. bhr

