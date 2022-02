Die Zahl der wegen Depression behandelten Versicherten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, auch in Mannheim. Das geht aus Daten einer Erhebung der AOK Baden-Württemberg hervor. Die Krankenkasse gibt an, dass sich die Zahl in Mannheim zwischen 2016 und 2020 von 16 239 auf 17 575 erhöhte. In Bezug auf die gesamten Versichertenzahlen sehe man eine „tatsächliche, stetige Steigerung“,

...