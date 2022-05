Parcours zum Klimaschutz

„Ist Nachhaltigkeit utopisch?“ So hat er schon 2020 ein Buch betitelt, dazu spricht er jetzt auch im Rosengarten. Christian Berg, Nachhaltigkeitsexperte, Hochschullehrer und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, kommt als Festredner am Sonntag, 22. Mai, zum Frühlingsempfang, den die Stadt als Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie im Januar abgesagten Neujahrsempfang als ganztägiges Bürgerfest von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt ausrichtet.

Wie sonst am 6. Januar gibt es am Vormittag, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, im Mozartsaal den offiziellen Teil. Dazu gehört neben der Ansprache des Oberbürgermeisters der Beitrag eines prominenten Redners zum Leitthema des Empfangs, das diesmal „Gutes Klima – Ideal für Mannheim“ lautet. Dazu hat die Stadt Christian Berg eingeladen, der Physik, Theologie, Philosophie und Ingenieurwissenschaften studierte. Er lebt derzeit zwar in Kiel, kennt den Rhein-Neckar-Raum aber, weil er mehrere Jahre bei SAP arbeitete, auch als Nachhaltigkeitsmanager. Er untersucht, warum zwar alle dafür sind, umweltfreundlich und nachhaltig zu leben, aber was es dennoch für rechtliche, wirtschaftliche, politische, technologische und gedankliche Barrieren gibt.

Kostenfreier Radparkplatz

Weil der Empfang im Frühling stattfindet und nicht im kalten Januar, gibt es erstmals auch zwei Angebote im Freien: Auf dem Rosengartenvorplatz baut die Klimaschutzagentur einen Parcours auf, bei dem die Besucher erfahren, warum verschiedene Klimaschutzmaßnahmen für die Gesundheit ein Gewinn sind und dennoch der Geldbeutel dabei geschont wird. Um die umweltfreundliche Anreise per Fahrrad zu fördern, gibt es auf dem Rosengartenvorplatz einen kostenlosen RadCheck der Räder auf Verkehrssicherheit und Tipps zu Wartung und Pflege. Zudem wird auf dem Platz hinter der Kunsthalle (Moltkestraße) von 9.30 bis 17 Uhr ein kostenfreier Fahrrad-Parkplatz eingerichtet. Die Fahrräder werden im Austausch gegen eine Marke von den „BikeSittern“ entgegengenommen und sicher verwahrt.

Neben den üblichen Infoständen, Beiträgen und Bühnen von Mannheimer Vereinen, Organisationen, Selbsthilfegruppen und Firmen im ersten und zweiten Obergeschoss des Rosengartens ist das Erdgeschoss erstmals komplett dem Leitthema gewidmet.

Der Stadtraumservice zeigt den Besuchern mit anschaulichen Szenerien, wie ein plastikfreier, unverpackter Einkauf im Gegensatz zu einem verpackungsintensiven Einkauf aussehen kann. Passend zum Schwerpunkt Ökosysteme und Biodiversität stellen die Friedhöfe ihre Projekte Baum-/Bankspenden und Gießkannenpatenschaften vor und laden darüber hinaus Kinder zu einer Einpflanz-Aktion von Samen zur Aufzucht in Tontöpfen ein.

Mit einer kostenfreien Erstberatung informiert die Klimaschutzagentur von einfachen Stromspartipps bis hin zur umfassenden Gebäudesanierung und Umstellung auf erneuerbare Energien. Der Fachbereich Bildung der Stadt stellt gemeinsam mit der Hochschule und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH innovative Angebote zur beruflichen Orientierung vor. Darüber hinaus werden junge Tüftler als Programmierer für die kleinen Ozobot-Roboter gesucht. Bei der Mitmach-Aktion „Umweltschutz durch Natural Branding“ wird den Besuchern gezeigt, wie das Logo der Stadt auf die Blätter einer Pflanze gelangen kann.

