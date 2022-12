Männerleiche in Mannheim gefunden - SOKO wendet sich an Öffentlichkeit

Mannheim. Die Sonderkommission der Polizei Mannheim wendet sich im Fall des toten Marián K. mit Aushängen an die Öffentlichkeit. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilen, wurde die Leiche des 37-jährigen Marián K., Spitzname "Mario", im Bereich Cahn-Garnier-Ufer/Hans-Böckler-Platz gefunden. Daraufhin gingen mehrere Hinweise bei der SOKO Areal ein.

Polizei geht von Verbrechen aus

Weil die Leiche des 37-Jährigen Verletzungen aufwies, wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Nach Erkenntnissen der zu Wochenanfang erfolgten Obduktion könnte stumpfe Gewalteinwirkung den Tod des Mannes verursacht haben.

Am Cahn-Garnier-Ufer/ Hans-Böckler-Platz in Mannheim ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei hat den Fundort rot markiert. © Polizei

Weiterhin führte die Polizei in den vergangenen Tagen in der Nähe des Leichenfundortes sowie an den bereits bekannten Aufenthaltsorten des Opfers zahlreiche Zeugen- und Anwohnerbefragungen durch. Den daraus gewonnenen Ermittlungsansätzen geht die SOKO akribisch nach.

Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem Mann um einen slowakischen Staatsangehörigen, der auf einen Rollstuhl beziehungsweise eine Gehhilfe angewiesen war. Laut Polizei verfügte Marián K. über keinen festen Wohnsitz.

Mithilfe der Bevölkerung wichtig

Auf der Suche nach weiteren Hinweisen wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer kannte Marián K., Spitzname "Mario"

Wer kann Angaben über Freunde oder Bekannte von Marián K. machen

Die Einsatzkräfte der Polizei werden im Stadtgebiet Mannheim Flyer und Aushänge in mehreren Sprachen aufhängen.