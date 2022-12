Kita- und Krippen-Kosten für Mannheimer Eltern steigen weiter

Im Grundsatz hatte es die katholische Gesamtkirchengemeinde (GKG) dem „Mannheimer Morgen“ vor wenigen Tagen bereits bestätigt: Die Gebühren für ihre 36 Mannheimer Kitas und Krippen werden steigen. Jetzt stehen die Details fest, ein entsprechender Brief ging in dieser Woche bei den betroffenen Eltern ein. Demnach steigen die Beiträge in zwei Stufen: zum 1. Januar 2023 zwischen 14,1 und 22,5

...