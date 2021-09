Wenn die Kinder der Franklin-Ganztagsgrundschule am Montag aus den Ferien kommen, werden sie wohl große Augen machen. Denn auf der Baustelle vor ihrem jetzigen Gebäude, der ehemaligen Elementary School, hat sich in den vergangenen sechs Wochen mächtig was getan. Aus der zuvor leeren Baugrube wachsen inzwischen Betonteile empor – sichtbares Zeichen dafür, dass es mit dem Neubau der

...