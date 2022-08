Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hochzeiten Ja, ich will oder ich will eher nicht? - was Lena Lawinger bei Trauungen in Mannheim alles erlebt

Um sie herum sind alle aufgeregt, sie bleibt ganz gelassen: Lena Lawinger traut einmal in der Woche Brautpaare in Mannheim. Im Interview verrät sie, wer nervöser ist, wer mehr quatscht - und ob sich auch unglückliche Paare das Ja-Wort geben