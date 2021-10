Haftbefehl gegen mutmaßlichen Schützen nach Schüssen in Mannheim-Waldhof erlassen

Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen gegen einen 27-Jährigen erlassen. Er steht im dringenden Tatverdacht, am Freitag, 24. September, nach einem Streit mehrere Schüsse auf Personen vor einer Gaststätte im Stadtteil Waldhof abgegeben zu haben, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Verdächtige die Tat alleine ausgeführt haben. Er ist seit Samstag, 25. September, flüchtig.

Die verletzten Personen sind alle Mitglieder einer lokalen Rockergruppe. Der mutmaßliche Täter gehört keiner solchen Gruppierung an. Vor einer Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße im Stadtteil Waldhof soll es zwischen diesen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, worauf die Schüsse abgefeuert wurden. Die Verletzten wurden daraufhin in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach der Tat flüchtete ein dunkles Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug wurde in der Zwischenzeit gefunden. Der dunkle Audi ist in einem Gewerbegebiet in der hessischen Gemeinde Eschborn festgestellt worden. Die Hintergründe der Tat sind dagegen weiterhin unklar, die Ermittlungen der Polizei Mannheim dauern an.