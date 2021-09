Verletzte nach Schüssen auf dem Waldhof: Fluchtfahrzeug in Hessen gefunden

Mannheim. Sechs Personen wurden in der Nacht auf Samstag durch Schüsse vor einer Gaststätte im Stadtteil Waldhof verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Täter gefunden. Der dunkle Audi sei in einem Gewerbegebiet in der hessischen Gemeinde Eschborn festgestellt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich hierbei um das gesuchte Fluchtfahrzeug handeln, Personen befanden sich nicht vor Ort, hieß es in der Mitteilung. Die Sicherung von Spuren sowie die Ermittlungen zu dem Fahrer des Fahrzeuges dauerten zunächst noch an.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei ("Jakob") habe zudem mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt, die aktuell noch ausgewertet werden. Zusätzlich seien bei der Polizei Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, denen derzeit nachgegangen werde. Beteiligte, Zeugen und Anwohner sollen weiterhin zu den Geschehnissen befragt werden.

Sachverständige arbeiten an einer detaillierten Rekonstruktion des Tathergangs und führen ballistische Untersuchungen denen am Tatort sichergestellten Patronenhülsen durch.

Die Verletzten befinden sich nach ärztlicher Versorgung auf dem Weg der Besserung. Derzeit werden noch zwei Verletzte stationär behandelt.

Vor einer Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße im Stadtteil Waldhof soll es in der Nacht auf Samstag zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Daraufhin wurden sechs Personen durch Schüsse verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich ausschließlich um Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 35 bis 45 Jahren. Nach der Tat flüchtete ein dunkles Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe "Jakob" dauern an.