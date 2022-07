In Walldorfer Bäder- und Saunapark mit Klappmesser bedroht - Zeugen gesucht

Walldorf. Ein 63-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Walldorf von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 16.30 Uhr zunächst im Eingangsbereich in einem Bäder- und Saunapark in der Schwetzinger Straße zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau zu Streitigkeiten. Der 63-Jährige Mann wollte der jungen Frau beiseite stehen und ihr helfen. Der Täter zückte daraufhin ein Klappmesser seiner Hosentasche und hielt es dem 63-Jährigen vor den Bauch. In bedrohlicher Haltung fragte er ihn dabei, "was er wolle und warum er so schaue".

Bevor der Streit weiter ausartete, riefen drei weitere junge Männer, den Täter zu sich. Offensichtlich kannten sich die Männer untereinander. Der Täter wandte sich daraufhin von dem 63-Jährigen ab. Die junge Frau hatte zwischenzeitlich das Freizeitbad verlassen. Verletzt wurde niemand. Eine Beschäftigte des Bades verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort kam.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Alter etwa 20 Jahre, 1,80 Meter groß, Kinnbart, lange dunkle Cargohose, dunkelblauen PSG-Fußballtrikot, einfarbige dunkle Basecap. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

