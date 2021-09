Nach Schüssen in Mannheim mit sechs verletzten Personen: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Mannheim. Nach den Schüssen in der Nacht zum Samstag in einer Gaststätte im Stadtteil Mannheim-Waldhof hat die Kriminalpolizei die 20-köpfige Ermittlungsgruppe "Jakob" eingerichtet. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei war es kurz vor 24 Uhr vor einer Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße im Stadtteil Waldhof zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Daraufhin wurden mehrere Schüsse abgegeben. Sechs Personen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, besteht nach derzeitigem Kenntnisstand bei keinem von ihnen Lebensgefahr. Bei den Verletzten handelt es sich ausschließlich um Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 35 bis 45 Jahren.

Nach der Tat flüchtete ein dunkles Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit allen verfügbaren Kräften verlief bislang ohne Ergebnis. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Auch die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Ob die Tat einen Bezug zu einer Rockergruppierung aufweist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe "Jakob". Mit ersten Ermittlungsergebnissen ist nicht vor Montagnachmittag zu rechnen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern geben können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.