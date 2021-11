Mittwoch, 15 Uhr am Impfbus auf dem Edeka-Parkplatz in Neuostheim: Das Personal muss fünf Leute wegschicken. „Heute haben wir leider nichts mehr frei“, sagt ein Mitarbeiter. Vor dem Bus stehen weitere Menschen in der Schlange. „Die meisten kommen zum Boostern, locker 70 Prozent. Aber wir haben auch rund 20 Prozent Erstimpfungen dabei, und das zusammen ist natürlich schon übel“, sagt Peter

