Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtvilla Großbaustelle in Mannheimer Oststadt: Das Palais Lanz wird saniert und restauriert

Jahrzehnte der Nutzung etwa durch Post und Telekom haben am Palais Lanz in der Mannheimer Oststadt ihre Spuren hinterlassen. Bei der Restaurierung kommt unter Teppich und PVC so manche Überraschung ans Licht