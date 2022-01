Mihai S. hatte viel Alkohol getrunken in jener Nacht im Juni vergangenen Jahres. Aber nicht so viel, dass er schuldunfähig wäre, dass er die Grausamkeit seiner Handlung nicht hätte sehen können. Zu dieser Einschätzung kommt der forensische Psychiater vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Harald Dreßing, der als Gutachter in dem Prozess vor dem Landgericht Mannheim fungiert. „Ich gehe

...