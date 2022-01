Am Ende wischt der mutmaßliche Täter, Mihai S., das Blut mit einem Wischmopp auf, spritzt dem Opfer, das regungslos auf dem Boden liegt, Wasser ins Gesicht. Es sind die letzten Szenen in einem 28-minütigen Drama, das die Überwachungskameras im Café Royal in der Neckarstadt-West aufgezeichnet haben. Installiert wurden sie von der Spielautomatenfirma, die Geräte in der Bar aufgestellt hat. Ein

