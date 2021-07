Zuerst registrieren, anmelden und dann einsteigen - ab nächstem Jahr könnten neue Regeln für das Frauennachttaxi in Mannheim gelten. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am Dienstag im Hauptausschuss des Gemeinderats auf der Tagesordnung steht. Was darin neu ist: Frauen und Mädchen sollen ab 2022 die vergünstigte Taxifahrt in der Nacht nur noch zwölf Mal im Jahr nutzen können und

...