Niederschwellig, spontan und für alle Generationen nutzbar – das war der Anspruch, den das Frauennachttaxi beim Start hatte. Die Idee damals: Jede, egal ob 14 oder 80, sollte sich auch nachts sicher fühlen in Mannheim – und sicher wieder zu Hause ankommen. Die Verantwortlichen hatten damals viel Wert darauf gelegt, das Angebot für alle so niederschwellig wie möglich zu machen: Also einfach

...