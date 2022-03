In der Jugendherberge auf dem Lindenhof hat die Stadt Mannheim ihre Erstaufnahmestelle für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. Täglich kommen hier 50 bis 100 Menschen an. Ziel ist es, sie möglichst schnell weiter zu vermitteln.

Im Kofferraum ist das, was von ihrem Leben in der Ukraine geblieben ist: Plastiktüten und Säcke mit Kleidung. Yaroslay kramt in einer Tüte, holt eine kurze

...