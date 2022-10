Feuerwehrübung auf der Vogelstang: Rettung aus dem 13. Stockwerk

„Rauchentwicklung Hochhaus“ heißt die Alarmmeldung. Und tatsächlich quillt Qualm aus Fenstern einer Wohnung im 13. Stockwerk des Hochhauses am Geraer Ring 10 auf der Vogelstang – es ist aber nur Disconebel und die Leitstelle vorgewarnt, sollten aufmerksame Nachbarn doch eine Gefahr sehen und den Notruf wählen. Denn an diesem Morgen üben Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr, was bei einem

...