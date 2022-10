Erneut Wohnung gestürmt

Die drei Männer klingeln mitten in der Nacht an der Haustür einer Wohnung im Hochhaus in der Neckarpromenade – nur um dann ganz gezielt auf einen 20-Jährigen loszugehen. Der soll sich laut Polizeimeldung gerade in der Wohnung einer Freundin aufgehalten haben, als die bislang unbekannten Täter plötzlich hereinstürmen und mit einem Messer auf den 20-Jährigen einstechen. Die 31-jährige Bewohnerin selbst versucht noch, dazwischen zu gehen, wird dabei ebenfalls leicht verletzt, im Anschluss flüchten die Männer in unbekannte Richtung.

Zwar erinnert dieser Vorfall am Donnerstagmorgen stark an einen Fall vor knapp einer Woche, bei dem maskierte Männer versucht hatten, mit Brechstange und Baseballschläger in eine Wohnung in der Oststadt einzudringen. Nachgefragt bei der Polizei heißt es aber: Es besteht keine Verbindung zwischen den beiden Fällen. Allerdings handelt es sich in beiden Fällen nicht um einen gewöhnlichen Wohnungseinbruch. So etwas wie in der Neckarpromenade passiere nicht jeden Tag, gehen die Ermittler in diesem Fall von familiären Streitigkeiten aus. So sollen wohl auch persönliche Beziehungen hier eine Rolle spielen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärt.

Wie auf dem Symbolbild haben Täter eine Haustür in der Oststadt zerstört.

Und der Fall in der Oststadt, der für viel Aufsehen in Mannheim gesorgt hat? Dieser Vorfall fällt auch für die Ermittler aus dem Rahmen. Die Schilderungen von Anwohnern, die den Angriff von vier vermummten Personen beobachtet hatten, decken sich mit der Meldung der Polizei: So sollen Unbekannte am helllichten Tag zunächst mit Baseballschlägern die Eingangstür eines Anwesens „Am Oberen Luisenpark“ zertrümmert haben. Danach versuchten die Täter gezielt in eine Wohnung im ersten Stock einzudringen. Der Bewohner konnte das aber verhindern. Daraufhin flüchteten die vermummten Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht weiterhin nach Zeugen: 0621/174 44 44. lia