Neu anmelden, mehr Fahrten und gelöschte Konten – der Jahreswechsel ist auch am Frauen-Nachttaxi nicht spurlos vorbei gegangen. Was sich geändert hat, was gleich bleibt ist, wie viele Frauen und Mädchen das Angebot 2022 wie genutzt haben, und wer weiterhin damit fahren will. Ein Überblick.

Muss sich jede, die das Angebot dieses Jahr nutzen will, neu anmelden?

Tatsächlich

...