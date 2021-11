Der Umbau der ÖVA-Passage ist im Erdgeschoss nahezu abgeschlossen. Nachdem auf der Planken-Seite der Bauzaun abgebaut wurde, können Passanten wieder ungehindert flanieren. In den Schaufenstern des denkmalgeschützten 1950er-Jahre-Ensembles gibt es allerdings noch nicht so viel zu bestaunen, was einfach daran liegt, dass noch nicht alle Ladenflächen vermietet sind.

Deshalb stellt der

...