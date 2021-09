Ich will bezeugen, dass die Nazis nicht nur die Juden vergast haben.“ Wenn Zilli Schmidt diesen Worten Gestalt verleiht, wird sie ernst, die Falten erobern die sonst so heiteren Züge und ihre Miene verfinstert sich. Nachts, da wache sie immer wieder aus Alpträumen auf, „und dann bin ich in Auschwitz“. Seit Jahren nehme sie Antidepressiva, um für einige wenige Stunden jenes Trauma zu besiegen,

...