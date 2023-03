Seit seinem Start vor einem Jahr ist über den Verkehrsversuch in der Innenstadt jede Menge gestritten worden. Jetzt gibt die Stadtverwaltung das Ende und den Abbau der Absperrungen bekannt. So sei es von Anfang an geplant gewesen, heißt es. Aber es könnte auch noch andere Gründe geben.

Warum endet der Verkehrsversuch am 13. März?

Im Beschluss des Gemeinderats vom Herbst 2020

...