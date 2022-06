Zunächst erscheint es widersprüchlich: Ein Gebäude aus den 1950er-Jahren wird saniert - nicht abgerissen und neu gebaut, sondern saniert. Aber in der Stadt gibt es einige Beispiele für in diesen Jahren gebaute Häuser - etwa die Post auf den Planken -, die unter Denkmalschutz stehen und deshalb saniert werden müssen. Am „Tag der Architektur“ wurde ein solches Gebäude vorgestellt. Der

...