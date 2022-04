Das ist das Programm des Mannheimer Maimarkt

Mannheim. Vom 30. April bis 10. Mai bietet der Mannheimer Maimarkt, Deutschlands größte Regionalmesse, ein vielseitiges, informatives und unterhaltsames Programm für die ganze Familie. Der Maimarkt ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das tagesaktuelle Programm ist unter www.maimarkt.de abrufbar.

Politikern live zuhören kann man am Samstag, 30. April, um 10 Uhr, bei der Eröffnung im Festzelt mit Minister Peter Hauk und Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen und Europäischen Bauernverbandes, spricht ein Grußwort.

Bei vielen Selbstständigen steht der Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes am Sonntag, 8. Mai, 10.30 Uhr, schon fest im Kalender. Wolfgang Bosbach spricht über „Deutschland in der aktuellen Krise“. Der Besuch im Festzelt ist bereits im Eintrittspreis enthalten. Die Veranstaltung findet zum 42. Mal statt und ist ein traditioneller Treffpunkt von Handel, Handwerk und Landwirtschaft aus der Region.

Medizin für Menschen

In über 60 Vorträgen geben hochkarätige Medizinerinnen und Mediziner in Halle 05 täglich ab 10.30 Uhr im Stundentakt einen Überblick über Prävention, Diagnose und Behandlung von Volkskrankheiten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Auch Promis aus den Medien tummeln sich auf dem Maimarkt. Im Gläsernen Studio des SWR kann man bei der Produktion von Sendungen dabei sein, spannend ist auch der Blick hinter die Kulissen des RNF-Maimarkt-Studios. Autoren, Musikern und Künstlern aus der Region kann man auf der Kulturbühne in Halle 16 zuschauen und lauschen. An den Ständen von SAP Arena und TSG 1899 Hoffenheim gibt es Autogramme von Eishockey- und Fußballprofis.

© Christoph Blüthner

Beim Hundeparcours auf dem Aktionsfeld der Sonderschau „Unser Hund“ dürfen nach der Vorführung auch Besucherinnen und Besucher mit ihrem vierbeinigen Liebling ihr Geschick testen. Die Zollhunde sind illegalen Substanzen auf der Spur und führen ihr Können am Sonntag, 1. und 8. Mai, vor, jeweils um 11 und 14 Uhr im Freigelände 07. Dort findet man an den Wochenenden auch die Rettungshunde mit speziellen Übungen. Ein besonderes Highlight findet am Mittwoch, 4. Mai, von 15 bis 16 Uhr: In einer Vorführung zeigen die Polizeireiterstaffel und die Polizeihundeführerstaffel wie Mensch und Tier in Gefahrensituationen zusammenarbeiten.

Mitmachen ist erlaubt

Mal so richtig aus vollem Herzen trommeln – dazu gibt es täglich ab 11 Uhr Workshops im Afrikanischen Dorf. Im Überschlagsimulator sieht man den Maimarkt aus vielen neuen Perspektiven. Der Local Green Deal Parcours zeigt wie nachhaltig wir leben. Fußballgolf, Badminton und andere neue Sportarten ausprobieren oder in der Bubble selbst zum Fußball werden dürfen Kinder und Jugendliche unter Anleitung der Profis auf dem Mobilcourt. Pappschachteln basteln und bekleben können kleine Besucherinnen und Besucher beim DHB Netzwerk Haushalt an den Wochenenden von 14 bis 15 Uhr.

© Thomas Rittelmann

Spitzen-Reitsport wird geboten

Das 58. Maimarkt-Turnier bringt Springen, Dressur und Para-Dressur der Spitzenklasse. 2022 wird erstmals im Rahmen des Maimarkt-Turniers auch ein Nationenpreis ausgerichtet: Am Sonntag, 8. Mai, treten internationale Springreiter-Teams in dem traditionsreichen Mannschaftswettbewerb an. Besonderes Highlight im Springen ist der Große Preis von MVV Energie – Die „Badenia“ am Maimarkt-Dienstag.

