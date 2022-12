Mannheimer Morgen Plus-Artikel Umfrage Das halten die Mannheimer Fraktionen vom Böllerverbot

Gegen neue Einschränkungen, Krankenhäuser am Limit und ein Appell an alle, sich beim Böllern dieses Jahr zurück zu halten - Mensch und Tier zuliebe. Was die Mannheimer Gemeinderatsfraktionen zum erlaubten Böllern sagen