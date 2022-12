Böller wieder erlaubt

Mannheim. Raketen in die Luft schießen und Feuerwerkskörper zünden – in diesem Jahr soll das in Mannheim wieder erlaubt sein. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt die Stadt Mannheim: Für den anstehenden Jahreswechsel sind keine Verbotszonen für das Abfeuern von Böllern geplant. Immer wieder gibt es aus verschiedenen Gründen Forderungen nach einem Böllerverbot, wie beispielsweise von der Bundesärztekammer oder der Deutschen Umwelthilfe. Das Bundesinnenministerium hat diese Forderungen jedoch zurückgewiesen und für Silvester 2022 kein generelles Verbot ausgesprochen. Somit sind Feuerwerke dieses Jahr erlaubt – es sei denn, Städte entscheiden sich anders.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mehrheit der Mannheimer Gemeinderatsfraktionen hält die Entscheidung der Stadt gegen Verbotszonen für richtig. Kritik kommt von der LI.PAR.Tie., während SPD und Grüne auf die angespannte Lage in den Krankenhäusern verweisen. Die SPD gibt zu bedenken, dass solche Verbotszonen nur Sinn machen, wenn ausreichend Polizeikräfte zur Kontrolle verfügbar sind. Grüne und LI.PAR.Tie verweisen außerdem auf die hohe Belastung durch den Feinstaub für die Umwelt, Haustiere und kranke Menschen. lia/dpa