Mannheim. Die Bundesgartenschau in Mannheim hat am Sonntag seine 100 000. Besucherin begrüßen können. BUGA-Geschäftsführer Michael Schnellbach überreichte zur Feier einen Blumenstrauß an Martina Büschert, wie aus einer Instagram-Story der BUGA ersichtlich ist.

