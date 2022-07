AWO-Mitarbeitende erhalten Job-Ticket

Ab sofort profitieren rund 550 Mitarbeitende des Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mannheim (AWO) von der vergünstigten Jahreskarte für Berufstätige. Das Job-Ticket der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ermöglicht damit das Fahren im gesamten Gebiet des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das hat das Verkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegebenen. Demnach ist die Arbeiterwohlfahrt das tausendste Unternehmen, mit dem die rnv eine Job-Ticket-Vereinbarung getroffen hat. „1000 abgeschlossene Verträge zeigen, dass wir mit dem Job-Ticket ein attraktives Angebot sowohl für Unternehmen als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbieten – und das mit Erfolg“, berichtet Marcel Hebeler, rnv-Bereichsleiter Vertrieb und Tarif.

„Wir freuen uns, dass wir mit der AWO einen weiteren Partner gefunden haben, der sich mit dem Schritt zum Job-Ticket für eine nachhaltige und moderne Mobilität entschieden hat. Wir hoffen natürlich, dass viele den Weg in den öffentlichen Nahverkehr finden und auch dauerhaft umsteigen.“ Auch Alexander Manz, zukünftiger Vorstand der AWO Mannheim, freut sich über die Vereinbarung: „Im Mittelpunkt der AWO steht immer der Mensch.“ Das gelte sowohl für die tägliche Arbeit als auch für Mitarbeitende. In Zeiten des Personalnotstandes und Fachkräftemangels sei es laut Manz umso wichtiger, die Identifikation der Belegschaft mit dem Verband zu erhöhen. Man wolle berufliche Perspektiven wie Zusatzleistungen anbieten. „Dazu gehört nun auch das Job-Ticket“, so Manz.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität (mit Video-Beitrag) Selbstversuch: Wir testen den Fips-Bus der RNV in Mannheim Mehr erfahren Nahverkehr Vom 9- zum 3-Euro-Ticket Mehr erfahren Nahverkehr Drei-Euro-Ticket in Heidelberg kommt Mehr erfahren

Auch Armin Wojdschiski, AWO-Betriebsratsvorsitzender, begrüßt das Angebot für die Belegschaft, kostengünstig, umweltfreundlich und stressfrei den Arbeitsplatz zu erreichen. „Die AWO schafft durch diese Entscheidung nicht nur einen Anreiz das Auto stehenzulassen. Auch die Familie profitiert von der vergünstigten Jahreskarte“, so Wojdschiski. Das Job-Ticket bietet Mitarbeitenden von Firmen, Institutionen und Verwaltungen eine preisgünstige Möglichkeit, Busse und Bahnen im VRN sowohl für die Fahrt zur Arbeit als auch in der Freizeit zu nutzen. An Werktagen ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ist die kostenlose Mitnahme von bis zu vier Personen möglich. red/lia