Alstom montiert Schriftzüge am Werk

Das Bahntechnik-Unternehmen Alstom hat – fast zwei Jahre nach der Übernahme von Bombardier – am Mannheimer Werk die Logos angebracht. Insgesamt seien drei Schriftzüge montiert worden, erklärte ein Sprecher. Der Standort in der Neustadter Straße ( Käfertal) mit rund 1000 Beschäftigten spezialisiert sich auf Forschung und Entwicklung, ist bekannt für seine Stromrichter und Batterieladetechnologien. Mannheim hat noch eine kleine Produktion, in der Stromrichter für Straßenbahnen hergestellt werden. Seit der französische Alstom-Konzern Anfang 2021 eingestiegen ist, gibt es vermehrt Unruhe. Die Arbeitnehmervertretung fürchtet um die technologische Exzellenz und wichtige Entwicklungsmandate. Alstom hingegen hebt hervor, die Innovationskraft des Standorts weiter fördern zu wollen. jung (Bild: Alstom/Irene Graefe)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1