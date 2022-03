Von Konstantin Groß

„Das will ich gar nicht beschönigen“, spricht Ralf Eisenhauer Klartext: „Wir sind aktuell an den Grenzen unserer Möglichkeiten“, bekennt der Baubürgermeister auf der jüngsten Online-Sitzung des Bezirksbeirates Rheinau zum Alten Relaishaus. In Sachen Erhalt oder gar Wiederaufbau des abgebrannten historischen Bauwerks im Herzen des Stadtteils gibt es keinen wesentlich

...