Im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ist am Mittwochmorgen ein in der Region einmaliges Projekt gestartet: ein Drive-in-Testzentrum für Corona-Schnelltests als Kooperation der Brücken-Apotheke mit dem Sportverein TSG. So einmalig, dass sogar Fernsehkameras vor Ort sind.

Mittwochfrüh, kurz vor neun. Am südlichen Ortseingang Seckenheims weist ein großes Schild zum Ziel: Corona-Testzentrum.

...